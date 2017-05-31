البيت الابيض يندد باعتداء كابول

ندّد البيت الابيض بشدة بالهجوم “الشنيع” الذي وقع في الحي الدبلوماسي في كابول الاربعاء واسفر عن مقتل 80 شخصا على الاقل في انفجار شاحنة مفخخة.

وقال متحدث باسم البيت الابيض “نقدم تعازينا الحارة الى عائلات واصدقاء الذين قتلوا واصيبوا” مضيفا ان “وقوع هذا الهجوم خلال شهر رمضان المبارك يظهر الطبيعة الهمجية لهذا الهجوم”.

وشهدت كابول صباح الأربعاء واحدا من أعنف الاعتداءات نفذ بواسطة شاحنة مفخخة وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا وإصابة المئات في الحي الدبلوماسي من العاصمة الأفغانية.

ووقع الاعتداء في ساعة ازدحام صباحي وبواسطة وسائل ضخمة، وقد ارتكب في مطلع شهر رمضان في هذه المنطقة الخاضعة لحراسة أمنية مشددة والتي تضم العديد من السفارات المتحصنة خلف اسوار عالية.