وزير الخارجية اليمني: يجب وقف إستخدام ميناء الحديدة لتهريب السلاح الإيراني

شدد وزير الخارجية اليمنية عبد الملك المخلافي ، على ضرورة وقف إستخدام ميناء الحديدة غرب اليمن في تهريب السلاح الإيراني إلى ميليشيا الإنقلاب .

وقال خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن ماثيو تويلر ، إن حكومته تواصل مساعيها للتوصل إلى حل سلمي مستدام للصراع في اليمن ، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

وأشاد الدبلوماسي الأميركي بالدعم والتأييد المستمر الذي تقدمه الحكومة اليمنية للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، وضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين حكومة الجمهورية اليمنية والحكومة الأميركية في مجال مكافحة الاٍرهاب ووقف التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة، مجدداً التأكيد في الوقت ذاته على استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية.