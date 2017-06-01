طريق اللقلوق العاقورة قرطبا وشفيا الى التنفيذ قريبا

زار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سيمون ابي رميا رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر في مكتبه، حيث تم التداول في الملفات والمشاريع الانمائية لقضاء جبيل مع التركيز على المشاريع الملحة للتنفيذ.

وبعد الاجتماع، أكد أبي رميا أن “الطرقات والمشاريع الإنمائية التابعة لمجلس الانماء والاعمار في قرى وبلدات قضاء جبيل يبدأ العمل بها في أوائل هذا الصيف، خصوصا المرحلة الثالثة من طريق اللقلوق العاقورة، بالإضافة إلى المرحلة الأخيرة من طريق قرطبا، وطريق شفيا في بلدة لحفد الجبيبلية حيث مزار الطوباوي اسطفان نعمة”.