عون: مسار قانون الإنتخاب إيجابي

شدد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون على أن لا خلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتكون هناك مصالحة في افطار بعبدا بل ان هناك تبايناً في وجهات النظر، معتبراً أن لقاء اليوم سيساعد على ترطيب الاجواء وتسهيل المناخات من أجل التوصل إلى قانون انتخاب جديد.

وفي حديث لـ”صوت لبنان – الأشرفية”، لفت عون إلى أن الامور متسارعة وكل لقاء يعتبر خطوة ايجابية وقال: “نحن اليوم في مرحلة ننتظر فيها كل ساعة ويوم تطورات جديدة يجب ان تحصل”.

وأشار إلى أن النقاش يتواصل كي يكون القانون الانتخابي الجديد مريحاً وهناك تفاصيل مهمة يجب استكمالها واصفاً المسار بالايجابي.