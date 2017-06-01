آلان عون: حين يتم الإتفاق يصبح أمر عقد الجلسة بديهياً ونحن لا نسجّل النقاط

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون أن التنسيق مع “القوات” تام من أجل الوصول الى التوافق المطلوب حول قانون الإنتخاب.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت عون الى أن الإفطار الذي سيقام اليوم في قصر بعبدا سيشكل مناسبة لترطيب الأجواء ومعالجة التباينات التي ظهرت الى العلن. ورداً على سؤال، اعتبر عون ان التركيز على جلسة 5 حزيران يضيّع الموضوع الأساسي الذي كان ولا يزال الإتفاق على قانون الإنتخاب. وقال: حين يتم هذا الإتفاق يصبح عقد جلسة أمر بديهي أكان في 5 حزيران أو في موعد آخر، مضيفاً: بقدر الإسراع في إنجاز القانون بقدر ما تكون الجلسة سريعة، وتابع: هنا يتركّز اهتمامنا، وليس على تسجيل النقاط أو السجالات.

وأوضح أن جلسة 5 حزيران ليست مرتبطة بالسجال الحاصل حول فتح دورة الاستثنائية، قائلاً: كي تعقد هذه الجلسة تحتاج الى دورة استثنائية. حتى ولو كان مرسوم هذه الدورة قد صدر، كذلك فإن جلسة 5 حزيران لن تعقد إذا لم يتم التوافق السياسي. وإذ شدّد على أن الإتفاق على قانون الإنتخاب يجب أن يكون متكاملاً وليس جزئياً، قال عون: هناك تقدّم، والإطار العام للقانون بات معروفاً، ويُستكمل البحث حول التفاصيل.

وأوضح أن عتبة “الصوت التفضيلي” وآلية الفرز من أبرز النقاط التي هي محور في المفاوضات. وأكد أن لا تشنّج ولا فيتوات، حيث لم يعد لأي فريق ترف أخذ الوقت، مشدداً على التمديد للمجلس الحالي سيكون من صلب قانون الإنتخاب وليس منفصلاً عنه.