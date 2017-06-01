عسيران: لإجتياز العراقيل وحفظ الوطن

اعتبر عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي عسيران، ان الامل معقود على اجتماع الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري، عصر اليوم وهم من الحكماء المدركين تماما لمشاكل الوطن واحتياجاته”.

واضاف في تصريح:”اننا ننتظر ان يتصاعد الدخان الابيض ليتمكن أبناء الشعب من الارتياح الى مستقبلهم، ان هذه المرحلة التأسيسية مهمة جدا في حياة لبنان، اذ اننا ننظر الى مستقبل أحفادنا واولادنا والى مستقبل الوطن، ان الرؤساء لديهم من الوطنية والفكر ليتمكنوا من اجتياز العراقيل والاستعداد لحفظ الوطن”.