ميركل: كوريا الشمالية تشكل تهديدا للسلم العالمي

اشارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى انكوريا الشمالية تشكل تهديدا للسلم العالمي، ولذا ينبغي تطبيق عقوبات عليها، مع إبقاء باب الحوار مفتوحا لحل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الصيني، لي كيتشيانغ، عقب لقائهما في برلين، أعربت ميركل، عن استعداد بلادها للمساهمة في أي صيغة لحل سياسي للأزمة الكورية، مشددة على الضرورة الملحة لإيجاد حل لها.

بدوره اعرب رئيس الوزراء الصيني: “عن قلقه من التطورات بصفتنا دولة جارة لكوريا الشمالية”، في معرض رده على سؤال حول تعليقه على زيادة التوتر في المنطقة مع إرسال الولايات المتحدة جنودا إلى شبه الجزيرة.

وأشار إلى موقف الصين المناهض لحيازة الأسلحة النووية بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أنها تؤيد إجراء مشاوارت دبلوماسية لإنهاء التوتر. وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى، في أحدث حلقة من سلسلة تجارب صاروخية تتحدى الضغوط والتهديدات العالمية بفرض مزيد من العقوبات عليها.

ويحظر مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية، التي تمتلك برنامجاً للأسلحة النووية، تطوير واستخدام الصواريخ الباليستية، إلا أن بيونغ يانغ، تستمر في تجاربها في تحدٍ للحظر والعقوبات المصاحبة له.