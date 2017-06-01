مجدلاني: التمديد سيكون تقنياً بين ستة أشهر وسنة كاملة

أعرب النائب عاطف مجدلاني عن تفاؤله في التوصل الى نهاية سعيدة بإنتاج قانون جديد يصحح التمثيل، مشيراً الى أن الأيام المقبلة ستبيّن كل التفاصيل.

مجدلاني وفي حديث لـ”صوت لبنان – الضبية”، توقع أن يرسي افطار بعبدا جواً من الارتياح والتوافق بين الرؤساء الثلاثة وأن يعطي الرئيس ميشال عون في خلاله اشارات ايجابية في ما خص القانون الجديد.

مجدلاني توقع أن يتم اصدار مرسوم الدورة الاستثنائية قبل جلسة الخامس من حزيران لأنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة للقانون والتفاصيل الصغيرة أضحت شبه محلولة.

مجدلاني لفت الى أن التفاصيل المتبقية صعبة بالنسبة للناخب وتحتاج الى وقت لشرحها للمرشحين والقائمين على العملية الانتخابية، مشيراً الى أنه من الممكن أن يكون التمديد التقني بين ستة أشهر وسنة كاملة.