رئيس وزراء الصين اكد التزام بلاده باتفاقية باريس عن المناخ

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أن بلاده ستفي بالتزاماتها المناخية وحث دولا أخرى على القيام بالمثل، وذلك قبل ساعات فقط على اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب المرتقب عن موقف بلاده من المسألة.

وقال رئيس الحكومة خلال زيارة الى برلين إن الصين ستواصل تطبيق الوعود التي قامت بها بموجب اتفاقية باريس الموقعة في العام 2016 للحد من ارتفاع حرارة الارض، آملا القيام بذلك بتعاون من الآخرين، في إشارة الى تلويح ترامب بالانسحاب من الاتفاقية.