أمل كلوني تمنع زوجها من السفر!

منعت المحامية البريطانية، اللبنانية الأصل، أمل علم الدين، زوجها النجم العالمي جورج كلوني، من السفر، وبالتالي سيغيب عن حضور حفل الأوسكار الإنساني الخاص به.

وقامت أمل بذلك خوفا من أن تنجب في غيابه، بعد أن بدأ العد التنازلي لقدوم التوأمين اللذين ينتظر أن تلدهما.

وقال “كلوني”، البالغ من العمر 56 عامًا، إن زوجته كانت السبب في تغيبه عن حفل جائزة Aurora Prize for Awakening Humanity التي تمنح سنويا، لشخص ساهمت أعماله في المحافظة على حياة الكثيرين، والدفاع عن قضايا إنسانية أخرى، رغم أنه شريك مؤسس في الجمعية، كما أنه عضو في اللجنة المكلفة اختيار الفائز.