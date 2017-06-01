دولياتالخميس 01 حزيران 2017 ترامب ينسحب من اتفاقية باريس للمناخأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، ليفي بذلك بوعد قطعه أثناء حملة الانتخابات الرئاسية.وقبيل إعلان ترامب لذلك، اطلعت رويترز على وثيقة للبيت الأبيض جاء فيها أن ترامب سيقول إن اتفاقية باريس “تزيد التكلفة على الشعب الأميركي” بشكل غير متناسب.ولفت ترامب إلى أنه سوف التزم بالوعود التي أطلقتها خلال الحملة الانتخابية، وقال: “لا أستطيع الموافقة على اتفاق باريس الذي يعاقب الولايات المتحدة”. واعتبرت عمدة باريس أنّ قرار ترامب الانسحاب من اتفاقية المناخ خطأ له عواقب وخيمة.كلمات مفتاحية:اتفاقية باريس للمناخدونالد ترامبالمصدر: سكاي نيوز عربية