وقبيل إعلان ترامب لذلك، اطلعت رويترز على وثيقة للبيت الأبيض جاء فيها أن ترامب سيقول إن اتفاقية باريس “تزيد التكلفة على الشعب الأميركي” بشكل غير متناسب.

ولفت ترامب إلى أنه سوف التزم بالوعود التي أطلقتها خلال الحملة الانتخابية، وقال: “لا أستطيع الموافقة على اتفاق باريس الذي يعاقب الولايات المتحدة”.

واعتبرت عمدة باريس أنّ قرار ترامب الانسحاب من اتفاقية المناخ خطأ له عواقب وخيمة.