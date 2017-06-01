الجيش المصري يحبط محاولة تهريب متفجرات لـ”داعش”

أحبط الجيش المصري محاولة لتهريب متفجرات إلى عناصر “داعش” في سيناء ، غرب نفق “الشهيد أحمد حمدي” بمحافظة السويس.

وذكر المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في بيان، أن “قوات التأمين بالجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط شخصين يستقلون عربة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المعدات والمواد المتفجرة، التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة غرب نفق الشهيد أحمد حمدي في السويس ، كانت في طريقها لدعم العناصر الإرهابية في سيناء”.

وقال الرفاعي إنه تم ضبط المتهمين، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين والمضبوطات.

ويقع نفق “الشهيد أحمد حمدي” أسفل قناة السويس شمال مدينة السويس ويؤدي إلى سيناء. هذا علما أنه ومنذ نحو 4 سنوات كثف الإرهابيون من هجماتهم ضد الجيش والشرطة شمال سيناء ، وقتلوا مئات من العناصر الأمنية، كما أعلنوا البيعة لـ”داعش” في الـ 2014.