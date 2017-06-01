فنيانوس التقى شهيب وبحث مع زواره قضايا إنمائية

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في الوزارة بحضور مدير مكتبه شكيب خوري، النائب أكرم شهيب وتناولا الحاجات الإنمائية ومجمل التطورات الراهنة في البلاد المتعلقة بالأوضاع العامة والواقع الحالي لقانون الانتخاب وما الت اليه المباحثات بشأنه.

وتابع الوزير فنيانوس مع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي في حضور المستشار انطونيو عزيزة، الملفات الانمائية الملحة لمنطقة عكار التي تعنى بالسلامة العامة، واعطى التوجيهات اللازمة الى الاجهزة المختصة في الوزارة لمتابعة الملفات التي تعنى بالسلامة العامة ضمن الامكانات المتوافرة لديها.

وأبدى “حرصه على تنمية المناطق اللبنانية دون استثناء ضمن الانماء المتوازن، وان ما تقوم به مؤسسات الدولة واجب عليها تجاه المواطن”.

كذلك التقى نقيب المحامين السابق في الشمال بسام الداية، وتناول معه اوضاع الشمال الانمائية.

وبحث مع رئيس بلدية تنورين بهاء حرب الملفات الانمائية للمنطقة والمدرجة على جدول أعمال الوزارة.