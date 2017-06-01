فرنسا تعتزم حظر توظيف أقرباء الوزراء والبرلمانيين

تعتزم الحكومة الفرنسية منع الوزراء والبرلمانيين من توظيف افراد من أسرهم في اطار المشروع الكبير لتطبيق المبادئ الاخلاقية في الحياة السياسية كما وعد الرئيس ايمانويل ماكرون، حسبما اعلن اليوم وزير العدل فرنسوا بايرو.

واشار الى ان الحكومة تنوي اعادة ثقة المواطنين بالعمل في القطاع العام بفضل قانونين ومراجعة الدستور، في حين ألقت قضايا تتعلق ببعض المرشحين بظلالها على الحملة الاخيرة للانتخابات الرئاسية، وفتح تحقيق أولي في حق وزير.