فرنسا تعتزم حظر توظيف أقرباء الوزراء والبرلمانيين

تحت المجهرالخميس 01 حزيران 2017 فرنسا تعتزم حظر توظيف أقرباء الوزراء والبرلمانيينتعتزم الحكومة الفرنسية منع الوزراء والبرلمانيين من توظيف افراد من أسرهم في اطار المشروع الكبير لتطبيق المبادئ الاخلاقية في الحياة السياسية كما وعد الرئيس ايمانويل ماكرون، حسبما اعلن اليوم وزير العدل فرنسوا بايرو. واشار الى ان الحكومة تنوي اعادة ثقة المواطنين بالعمل في القطاع العام بفضل قانونين ومراجعة الدستور، في حين ألقت قضايا تتعلق ببعض المرشحين بظلالها على الحملة الاخيرة للانتخابات الرئاسية، وفتح تحقيق أولي في حق وزير.كلمات مفتاحية:فرنساالمصدر: وكالات