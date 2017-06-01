توقيف لبناني بجرائم مختلفة في البقاع

محلياتالخميس 01 حزيران 2017 توقيف لبناني بجرائم مختلفة في البقاعتمكنت دورية تابعة لمديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة من توقيف اللبناني المدعو (ن. ج) الصادر بحقه بلاغ بحث وتحر، بجرم تهريب أشخاص مشبوهين من جنسيات مختلفة، مستخدماً في جرمه مزرعة يملكها في بلدة مجدل عنجر بقضاء زحلة.اشارة الى انه في حقّ الموقوف أحكام سابقة في قضية الانتماء الى تنظيمات إرهابية، وعمليات خطف، وتجارة أسلحة. وقد تم تسليم الموقوف الى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.كلمات مفتاحية:أمن الدولةالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية