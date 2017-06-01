غاريوس: تثبيت المناصفة خطوة أولى للدولة المدنية

أكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ناجي غاريوس، الى أن “في ظل الاجواء الايجابية، نأمل أن يصار خلال افطار قصر بعبدا الى الاعلان عن فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون، يتصرف من موقع المسؤولية ويرفض أن يكون منحازا لطرف، ويحرص على عدم المس بصلاحيات أي من الرؤساء كونها نابعة من الدستور، مشيرا الى أن “سيسبق الافطار اجتماع بين الرؤساء الثلاثة”، رافضا وضع مواقف الرئيس نبيه نبيه الاخيرة في خانة التحدي تجاه الرئيس عون.

وأضاف عبر “المركزية”: “المشاورات الانتخابية على قدم وساق، ويبقى بعض التفاصيل كالحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي، لم يشهدا توافقا بعد بيد أن التوافق وشيك وسيكون من خلال الاتفاق وليس التصويت”.

وعن موعد الانتخابات واحتمالات تأجيلها سنة لضرورات لوجستية، قال: “خلال سنة يخلق الله ما لا تعلمون”، مضيفا: “ثلاثة أشهر كافية لاجراء الانتخابات، والتقنيات لا يجب أن تؤثر على قضايا مصيرية كقانون الانتخاب، فتأجيلها سنة طعنة لانطلاقة العهد”.

وبالنسبة للجدل حول نقل المقاعد، قال: “نقل المقاعد بحاجة لتوافق وليس محصورا بالمسيحيين”، مشيرا الى أن “هناك 20 مقعدا اضافيا فرضها نظام الوصاية، نطالب بالغائها ليس بالضرورة في هذه الانتخابات، ليصار الى توزيع 108 مقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ومع الأخذ في الاعتبار التوزيع المنصف بين الجنسين والفئات العمرية”.

وعن مطالبة الثنائية المسيحية بتثبيت المناصفة الحقيقية فعلا لا قولا، قال “الرد لم يكن إيجابيا، ولكن هذا مطلب محق ونعمل على تطبيقه ان لم يكن اليوم فلاحقا”، مشيرا الى أن “اتفاق الطائف لم يطبق منه سوى 15%، وما طبق شمل فقط ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية التي تناقصت”.

وعن تكريس هذا الطرح للطائفية والابتعاد عن جوهر الدستور الذي ينص على الغاء الطائفية السياسية، اعتبر أن “العلمانية مستبعدة في لبنان ما دام هناك تفكير الغائي، المناصفة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين هي خطوة أولى للوصول الى الدولة المدنية، التي يجب قبل كل شيء أن تحفظ أساساتها التمثيل الصحيح والعيش المشترك”.