“الوفاء للمقاومة” تناشد القوى الأمنية: مرسوم فتح العقد الاستثنائي للمجلس رسالة تطمين للبنانيين

أعلن النائب حسن فضل الله أنّ إنجاز قانون انتخابٍ جديد يشكل ممرَ الإنقاذ للبلاد، مشيراً الى أنّ اصدار مرسوم فتح العقد الاستثنائي للمجلس النيابي هو رسالة تطمين للبنانيين.

ودعا فضل الله الذي تلا بيان كتلة “الوفاء للمقاومة” بعد إجتماعها الاسبوعي، القوى الأمنية والعسكرية الى تعزيز اهتمامها بالوضع الامني في بعلبك الهرمل ومطاردة رموز الجريمة، وعدم الإكتفاء ببعض الإجراءات الموسمية.

على صعيد منفصل، دان فضل الله هجمة النظام البحريني الاخيرة على مقر الشيخ عيسى القاسم، محملاً اياه المسؤولية التامة لسلامته. كما دان العدوان السعودي ضدّ اليمن، داعيا إلى تدخل فوري ضده في ظل التجويع الحاصل للشعب هناك.