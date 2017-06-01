الحوت لـ”لبنان الحر”: الترجيحات إما للستين او للنسبية 15 دائرة

لفت النائب عماد الحوت الى انه لا يتوقع حلاً اليوم في افطار بعبدا.

وفي حديث لـ”لبنان الحر”، شدد الحوت على ان التفاصيل والقرار في شأن القانون لا يكونان إلا في المجلس النيابي، قائلاً: “الاتفاق لم ينضج بعد حتى يعرض في 5 حزيران”، مشيراً الى ان الـ70% التي حكي عنها صغيرة جداً أمام الشياطين التي تكمن في التفاصيل.

وأضاف: “ما زلنا نلعب لعبة عض الاصابع من قبل الجميع والجميع ينتظرون الاخر ان يعلن ان عض الاصابع اوجعه قبل الاخر”، لافتاً الى ان الرقص على حافة الهاوية خطير والكل أصبح مقتنعاً بعدم التوصل الى الفراغ وبضرورة التوصل الى تسوية.

ورأى الحوت اننا ذاهبون الى تسوية عنوانها تمديد تقني 6 اشهر على الاقل للاتفاق على النسبية على 15 دائرة، مشيراً الى ان الترجيحات برأيه الآن هي اما الستين او النسبية 15 دائرة بنسب %50 لكل منهما.