مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس في 2017/6/1

* مقدمة نشر أخبار “تلفزيون لبنان”

افطار شهي ورسمي سياسيا في القصر الجمهوري من شأنه تبديد الاجواء التشاؤمية وتغليب الاجواء التفاؤلية بقرب ولادة قانون انتخاب في ظل دورة نيابية استثنائية. وثمة ما يشير الى ذلك هو توقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتح الدورة الاستثنائية من السابع من الشهر الحالي وحتى العشرين منه ضمنا.

والمداولات السياسية وصلت الى تثبيت قاعدة النسبية والخمس عشرة دائرة في القانون الانتخابي الذي يفسح في المجال امام اجراء الانتخابات ربما بتعديل زمني تفرضه مستلزمات تطبيق القانون الجديد. الافطار الرئاسي جامع لكل المراجع ولمعظم القيادات بعد قليل وقد سبقته خلوة بين رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة.

وفي الاتصالات الجارية لتذليل العقبات التقى الوزير جبران باسيل السيد نادر الحريري في وزارة الخارجية.

هذه بإختصار صورة الوضع هذا المساء ومن خارجها صورة وصوت لوزير الاعلام ملحم رياشي في لقاء واضح وصريح حول دور تلفزيون لبنان بعدم المنافسة لكن بتمايز عن الآخرين مسدلا الستار على تجربة الحراسة القضائية المؤقتة وفاتحا ستار التلفزيون المتطور الذي هو للشعب اللبناني وليس تلفزيونا للرسميين فقط، مشددا على النقل المباشر للاحداث ومتوجها الى اسرة التلفزيون بان بينها كفاءات كبيرة وكثيرة والمهم حسن القيادة، مشيرا الى سعيه الى انجاز تعيين مجلس ادارة باسرع وقت ولافتا الى ان الرواتب ستدفع غدا.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”mtv”

بعد لحظات من الان سيعرف اللبنانيون من فم رئيس الجمهوية مآل قانون الانتخاب، واستعارة من المناسبة نسأل هل سنفطر الليلة على اطار واضح لقانون انتخاب؟

المؤشرات الشكلية مريحة اذ وزع الرئيس عون مقبلات دسمة بتوقيعه مرسوم الدورة الاستثنائية للمجلس وان بتوقيته هو اي بدءا من 7 حزيران.

وصف المؤشرات بالشكلية سببه ان الكثير من التفاصيل لا تزال في حاجة الى اتفاق كي يكتسب القانون شكله النهائي فيتحول الى حاضنة تتكون فيها السلطة لسنوات طويلة مقبلة.

اهم النقاط الجوهرية التي تحتاج الى توافق هي تحديد العتبة التي يتعين على المرشحين بلوغها للفوز الاولي بالنيابة ووفق اي معيار نسبي وقبلهما تأهيلهم على صعيد الدوائر وهل يتم الامر على قواعد مذهبية ام طائفية او متحررة من القيد الطائفي وما مصير الصوت التفضيلي؟ في الانتظار الاجتماعات متواصلة لتذليل العقبات.

توازيا، المعارك الصاخبة بين وزير الطاقة والقيادات التي يقاضيها في ملف الطاقة، والصوت الاعلى اليوم كان لسامي الجميل.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”NBN”

المرسوم وقع والقانون ينتظر بتأخير سبعة ايام عن موعد انتهاء العقد العادي وقبل 13 يوما عن العشرين من حزيران اطلق رئيس الجمهورية ميشال عون مدفع الدورة الاستثنائية فوقع مرسومها مستبقا بساعتين توقيت المدفع الشرعي لافطار شهر رمضان الذي ستجمع مائدته الليلة في قصر بعبدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، ويرتقب اللبنانيون ان يخرج من اللقاء الرئاسي الثلاثي بشارة الحل بالمحروس قانون النسبية على اساس 15 دائرة.

وعلى وقع افطار اليوم من المرتقب ان تعاود لجنة البحث في قانون الانتخاب اجتماعاتها التي تركز كما كشفت مصادر الـ nbn على العتبة الاحتسابية وموضوع نقل المقاعد الذي، ورغم جدية طرحه، فانه وصل الى حد لا يمكن لأي تفصيل ان يوقف القانون ويضربه.

وفي ما خص تثبيت المناصفة تقول مصادر ان التاكيد عليها موجود في المادة 24 من الدستور ولا مشكلة في ذلك.

جهات مؤكدة تدعو الى عدم الافراط في التفاؤل الى هذا القدر فتقول الحذر ما زال واجبا فلا يمكن الى الان اعتبار ان كل شيء انتهى، وهو حذر نبهت اليه كتلة الوفاء للمقاومة حين اعتبرت ان الفراغ تخريب والستين يعني الفشل، فهل ننجح في تجاوز القطوع في الايام القليلة المعدودة ام سنترك لمصيرنا لينصرف المعنيون الى تبليط البحر وندخل بالتالي انفسنا في حلبة التخريب وسط ما يجري في المنطقة التي كان ينقصها ان يعين السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة نائبا لرئيس الجمعية العمومية حتى يكتمل الانحياز الى جانب العاملين على خط التخريب الذي نجحنا الى الان تجنيب بلادنا عنه؟

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

فتح رئيس الجمهورية الدورة الاسثنائية فسدت الشهية لدى رئيس المجلس وبمرسوم جمهوري رد ميشال عون على نبيه بري قائلا كش جلسة وأنا الملك طير عون جلسة الخامس من حزيران وحدد بدء سريان الدورة في السابع منه وحمل المرسوم جدول أعمال يتضمن قانون الانتخاب حصريا لكن هذه الحصرية وفق مراجع دستورية ما هي إلا إعراب عن رغبة الحكومة أما مجلس النواب فيبقى سيد نفسه سيادة لن تدوم سوى ثلاثة عشر يوما إذ تنتهي ولاية المجلس في العشرين من هذا الشهر وعلى القوى السياسية أن تعمل خلال هذه المدة لإنجاز قانون للانتخاب متعثر صدوره حتى الساعة وسيبنى على الإفطار الرئاسي الذي بدأ هذا المساء كثير من الآمال إذ استهل بلقاء بين الرؤساء عون وبري والحريري ولم يتسن تقويم ملامح رئيس المجلس النيابي الذي سيعيد على الأرجح صيام هذا النهار وفقا للشريعة الإسلامية لأن رئيس الجمهورية “فكس” له صيامه بمرسوم علق عند مجرى الحلقوم وعلى مائدة بعبدا أطباق أكثرها شهية قانون الانتخاب مع المنسف الخليجي ومستلزمات الإفطارات الرمضانية وقد يضاف إليها طبق مستوحى من خميرة جورج عدوان الذي دخل قصر بعبدا يعلوه التفاؤل وطمأن اللبنانيين إلى أن الأجواء إيجابية وسيكون له قانون للانتخاب وقد يتصاعد الدخان الأبيض اليوم وحضرت على المائدة معارك تبليط البحر بزعيميها الحريري وجنبلاط الذي يخوض معركة بالتكليف في وجه رئيس الحكومة الملتزم حتى الآن سياسة التقارب مع ميشال عون قاطعا المسافة مع الرئيس نبيه بري.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

وقع رئيس الجمهورية العقد الاستثنائي للمجلس النيابي، فاوقع من الحسابات سيناريوهات معقدة، واعاد قانون الانتخاب الى سكة الآمال، فهل يتحقق الخرق خلال العقد الاستثنائي الممتد من السابع من حزيران حتى العشرين منه، بعد تعثر لعقود عادية؟

ادسم الاطباق السياسية للافطار الرمضاني في القصر الجمهوري، قدمه الرئيس للبنانيين كرسالة تطمين كما قرأتها كتلة الوفاء للمقاومة، بعد ان بلغت القلوب السياسية الحناجر، وعلا السجال كل منبر ومقال..

في بريطانيا مقالات عن اخفاء الحكومة البريطانية لنتائج التحقيقات التي تجريها حول الارهاب ومموليه. صحيفة الغارديان اشارت الى ان نتائج التحقيقات التي ترعاها الحكومة تشير الى تورط السعودية بدعم الارهاب وتمويله، وهي الحليف الوثيق لبريطانيا، والراعي الاول للايديولوجية التكفيرية في العالم بحسب الصحيفة.

وبحسب اخبار الميدان العراقي فان الارهاب التكفيري ورعاته يتلقون المزيد من الضربات، مع توسيع الحشد الشعبي سيطرته عند الحدود السورية والعراقية، وجديد اليوم السيطرة على مجمع السكار السكني جنوب البعاج..

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI”

وكان الافطار على فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب هي الاخيرة لهذا المجلس الذي ينتهي عمره بعد 19 يوما بعد تمديدين متواليين وليمنح تمديدا ثالثا واخيرا وان كان تمديدا تقنيا سيتحدد بعد تحديد موعد الانتخابات النيابية.

اذن وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم فتح الدورة الاستثنائية منهيا بذلك سجالا دستوريا قاسيا حول الدورة العادية التي لوح رئيس المجلس نبيه بري بتمديدها لشهر وهو الفترة التي علق فيها عمل مجلس النواب.

ومع توقيع مرسوم الدورة الاستثنائية سينطلق السباق الاخير لاقرار القانون الجديد الذي هو قانون النسبية وفق 15 دائرة، هكذا اعتبارا من الاربعاء المقبل 7 حزيران ستبدأ الدورة الاستثنائية وانطلاقتها تتزامن مع الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي يتوقع ان تنجز قانون الانتخابات وتحيله الى مجلس النواب الذي يفترض ان يعكف على دراسته بدءا من 8 من هذا الشهر ليكون القانون مصادقا عليه قبل انتهاء العقد الاستثنائي وليفتح معه التمديد الثالث حتى موعد اجراء الانتخابات.

هكذا انقشعت الدنيا ومرسوم اليوم من شانه ان يكون وضع حجرا على قبر قانون الستين. اما التحدي الاكبر فيتمثل في ابعاد شياطين التفاصيل المتمثلة في العتبة الوطنية والصوت التفضيلي وطريقة احتساب النتائج.

واذا كان قانون الانتخابات قد اقترب من خواتيمه السعيدة فان السيدة فرح قصاب بلغت خاتمتها المأساوية، دخلت لجراحة تجميل فخرجت جثة.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

سيكون الإفطار في القصر الجمهوري دسما جدا. طبق الانتخابات النيابية هو الأساس، وإلى جانبه مازات ومقبلات من المصالحات الجانبية، وفي الصحون الباردة، تبريد الخلافات بين عين التينة وبعبدا، وفي الأطباق الساخنة إشعال للنار تحت التفاصيل الأخيرة لقانون نسبي وفق 15 دائرة.

أما مدفع الإفطار، الذي ضربه رئيس الجمهورية ميشال عون باكرا، فهو إعلانه عن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب اعتبارا من السابع من الشهر الحالي، اي بعد يومين من تاريخ موعد جلسة مجلس النواب التي حددها الرئيس نبيه بري.

ومن بعبدا كان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد أعلن صباحا، بعد لقائه الرئيس عون، أن مهلة الأشهر الثلاثة لا تكفي كتأجيل تقني، وأن وزارة الداخلية تحتاج إلى وقت أطول كي تستعد للتعديلات على القانون الجديد.

لكن الأبرز ما قاله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من بيت الوسط ليل أمس، حيث رد على من تحدثوا عن ما اسموهم “المفلسين الجدد”، قائلا: “هناك موضة جديدة تطل علينا، بحيث تقوم جماعة جديدة بإعطائنا دروسا بالفساد على أساس أنهم لم يستفحلوا بالفساد في السابق. وغيري كسب في السابق قروشا من هذا البلد وسأحاربهم لآخر دقيقة”. وأضاف الرئيس الحريري: “نعم أنا من المفلسين الجدد، ولكن من المستحيل أن أعمل أي قرش من هذا البلد، ومن يريد أن يتعاطى معي على هذا النحو فليبلط البحر”.

امنيا، ذكرت قناة “العربية” ان انفجارا دوى في احد شوارع القطيف شرق المملكة العربية السعودية، وافادت معلومات غير مؤكدة انه ناجم عن سيارة مفخخة. غير ان اي اعلان رسمي سعودي لم يصدر حتى الساعة بشأن طبيعة الانفجار، علما ان وسائل اعلام سعودية اعلنت عن مقتل مطلوبين اثنين في انفجار السيارة.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”otv”

بعد انقطاع دام ثلاثة اعوام يقيم رئيس البلاد العماد ميشال عون في هذه الاثناء مأدبة افطار في قصر بعبدا غروب اليوم ليشرق معها ضوء القانون الانتخابي الجديد العتيد بعد سبعة وخمسين عاما على قانون الستين وتسعة اعوام على الستين المكحل والمعدل في الدوحة.

ولان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور الذي يعلو ولا يعلى عليه ولانه يحلف بالله العظيم انه يحترم هذا الدستور وقع الرئيس عون مرسوم فتح الدورة الاستثنائية من 7 حزيران الجاري الى 20 منه ضمنا تصحيحا لهفوة جلسة 5 حزيران المعتبرة بحكم الموعد المحدد من رئيس الجمهورية لفتح الدورة الاستثنائية باطلة حكما ومخالفة للقانون بموجب المادة 31 من الدستور.

كل الانظار متجهة الى القصر الجمهوري وكل الامال معلقة على اعلان بعبدا الذي سيتضمن الاتفاق على المبادئ العامة والاساسية للقانون الجديد: النسبية الكاملة والدوائر الخمس عشرة. وتبقى التفاصيل التقنية المتعلقة بضوابط النسبية مثل الصوت التفضيلي وعتبة التأهيل والية فرز الاصوات وتثبيت المناصفة في متن الدستور خاضعة للنقاش والتفاوض، الا انها لن تكون حجة او عذرا لضرب الاتفاق الذي خرج من دائرة الخطر واصبح في مرمى النظر.

معلومات ال otv اكدت ان الاجتماعات متواصلة ومتلاحقة منذ ليل امس وحتى اليوم وهي على اعلى المستويات وهي مستمرة الى حين اقرار القانون في المجلس النيابي بعد احالته الى الهيئة العامة من مجلس الوزراء الذي سيناقشه ويقره كمشروع قانون. في اقرب وقت وبالعجلة التي لن تفضي الى الندامة بل الى السلامة.

المشهد الجامع في بعبدا اقرب الى الاحتفالية الوطنية رئيس الجمهورية رئيس المجلس النيابي رئيس الحكومة النواب الوزراء السلطة القضائية الاجهزة الامنية قيادة الجيش المرجعيات الروحية القيادات السياسية ومفاجأة الموسم الدائم وليد جنبلاط. افطار بالوان قوس قزح وطني اسلامي – مسيحي جامع باستثناء من اقصى نفسه ولم يقصه احد.

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