اخفى جريمته بحاوية للنفايات في برج حمود …

تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه به في عملية طعن المدعو ي. أ. مواليد عام 1995، سوري وتوقيفه في محلة بئر حسن نزلة الرحاب، وهو ا. ر. (مواليد 1988، سوري).

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وانه قام بذلك على خلفية مشاكل شخصية بينهما وعمل على رمي السكين في حاوية للنفايات في برج حمود.

وقد سُلّم الموقوف الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه بناء على اشارة القضاء المختص.