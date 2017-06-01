جنبلاط: ليتهم ينجزون الباستا الإنتخابية.. “لأنو صار لازم نخلص”

على طريقته الخاصة، عبّر رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط عن الواقع، بقوله: عندما كنت في إيطاليا تناولت باستا مكونة من خلطة دقيقة ومدروسة.. ليتهم هنا ينجزون الباستا الإنتخابية، ونتصور معها، “لانو صار لازم نخلص”، وننتهي من هذه المسألة.

وأمل جنبلاط في تصريح إلى صحيفة “الديار”، في ان يحمل إفطار بعبدا الفرج الإنتخابي، لافتا الانتباه الى ان المشكلة لم تعد عنده، لا سيما بعد التوزيع المقترح للدوائر في اطار النسبية.