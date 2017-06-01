3 قرارات اتهامية في حق 16 موقوفا في جرائم ارهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان ثلاثة قرارات اتهامية أحال بموجبها ستة عشر موقوفا بينهم فاطمة السلطان امام المحكمة العسكرية للمحاكمة في جرائم ارهابية.

فاتهم في القرار الاول أحد عشر لبنانيا بينهم فاطمة السلطان في جرم الانتماء الى تنظيم “داعش” وتحضير احزمة ناسفة للقيام بعمليات ارهابية ضد حواجز الجيش اللبناني في وادي عطا في عرسال سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من القانون 11/1/1958 و72 و76 اسلحة.

واتهم في القرار الثاني السوري مصطفى الجاسم، إما في القرار الثالث فاتهم أربعة سوريين، علي الدالاتي ورفاقه، لانتمائهم الى جبهة النصرة والقتال في سوريا ودخول لبنان سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.