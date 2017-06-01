خوري: للتقيد بالاسعار خلال شهر رمضان

لفت وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري خلال جولته على الاسواق التجارية في طريق الجديدة، حيث تفقد محالا للحلويات والخضار بنوع خاص، وتم ضبط محاضر بعدد من المخالفين سيتم احالتها الى القضاء المختص، إلى القيام بجولة على الاسواق في منطقة شعبية شملت محال الحلويات والخضار واللحوم بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين، وخصوصا في محال الحلويات حيث ضبطنا مخالفات لها علاقة بالاسعار وعدم وجود تاريخ الصلاحية والنوعية والوزن الصافي للسلعة المعروضة، وتم تسطير محضر ضبط بالمخالفين” .

وأضاف:”كما تفقدنا محال الخضار للغاية ذاتها، نحن حرصاء على ان يحصل المستهلك على السلع بالاسعار المعقولة، لأنه جرت العادة في هذا الشهر الفضيل ان يقدم بعض التجار على التلاعب بالأسعار واستغلال المستهلك لتحقيق ارباح”.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت شكاوى عدة بموضوع الاوزان في محال الحلويات وقد تم ضبط مخالفات في بعض هذه المحال والالتزام لدى البعض الآخر، وسيكون هناك جولات قريبة على الاسواق في مختلف المناطق للتأكد من التزام التجار بالقوانين والانظمة وسلامة الغذاء.

وطالب خوري التجار والباعة بضرورة التقيد بمضمون التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بموضوع الاسعار خلال شهر رمضان المبارك.