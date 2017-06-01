بالفيديو والصور: إنفجار “إرهابي” يهز القطيف السعودية

وقع انفجار اليوم الخميس في أحد شوارع القطيف شرق السعودية. وأفيد عن أنه ناجم عن سيارة مفخخة، ولم ترد معلومات بعد عن وقوع إصابات، أو عن تفاصيل الحادث.

وأظهرت المقاطع المتداولة دخانا كثيفاً يتعالى في سماء المحافظة، فيما لم تعلن بعد أي تفاصيل رسمية حول الحادث.

يذكر أن محافظة القطيف شهدت قبل يومين استهادفاً لمركبة أمنية من قبل إرهابيين في المسورة وسط القطيف ، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد قوات الطوارئ الخاصة.