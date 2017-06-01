بالفيديو والصور: إنفجار “إرهابي” يهز القطيف السعودية

دولياتالخميس 01 حزيران 2017 بالفيديو والصور: إنفجار “إرهابي” يهز القطيف السعوديةوقع انفجار اليوم الخميس في أحد شوارع القطيف شرق السعودية. وأفيد عن أنه ناجم عن سيارة مفخخة، ولم ترد معلومات بعد عن وقوع إصابات، أو عن تفاصيل الحادث.وأظهرت المقاطع المتداولة دخانا كثيفاً يتعالى في سماء المحافظة، فيما لم تعلن بعد أي تفاصيل رسمية حول الحادث.يذكر أن محافظة القطيف شهدت قبل يومين استهادفاً لمركبة أمنية من قبل إرهابيين في المسورة وسط القطيف ، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد قوات الطوارئ الخاصة.🔴 إنفجار سيارة مفخخة في سوق مياس وسط القطيف – قرب مسجد الشيخ حسين العمران. pic.twitter.com/jNqtn6yAPS— تغريد أحرار (@Ahrar_TV) June 1, 2017 سماع دوي انفجار بالقرب من «حي مياس» بالقطيف.#القطيف pic.twitter.com/av1Y7xHNBd— هُنا القطيف (@QatifHere) June 1, 2017#عاجل | انفجار في #القطيف مقابل مكتبة الساحل في سوق مياس#السعودية#عين_اليوم pic.twitter.com/jskQ7N7Uns— عين اليوم (@3alyoum) June 1, 2017كلمات مفتاحية:القطيف السعوديةالمصدر: وكالات