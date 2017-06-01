مصادر “القوات”: الاتفاق على جوهر قانون الانتخاب أنجز

أكدت مصادر “القوات اللبنانية”، أن الاتفاق السياسي على جوهر قانون الانتخاب تم عملياً، والتفاصيل العالقة لا تشكل عائقاً امام عبور الامتار الاخيرة، مشيرة الى ان هناك قراراً كبيراً بإنجاز التسوية الانتخابية، على غرار القرار الذي سمح بإتمام الاستحقاق الرئاسي في اللحظة الحاسمة.

وشددت المصادر لـ”الديار” على ان مطلب نقل بعض المقاعد المسيحية لا يهدف سوى الى تحسين التمثيل المسيحي تحت سقف النسبية في 15 دائرة، وليس صحيحاً انه يرمي الى الفرز او التقسيم او التخلي عن مسيحيي الاطراف،

والدليل على ذلك ان ما نقترحه هو نقل عدد قليل من المقاعد فقط، ولاسباب موضوعية وديموغرافية ملحة تتصل بمناطق محددة حصراً، في حين ان الانتشار النيابي المسيحي يمتد من الشريط الحدودي في اقصى الجنوب الى عكار في أقصى الشمال ولسنا في صدد العبث به، ملمحة الى أن معراب ربما لا تستمر في التمسك بهذا الطرح إن شعرت بانه سينسف أصل الاتفاق”.

ونبهت المصادر “القواتية” الى ان العودة الى المربع الاول، في هذا التوقيت الحساس ستكون انتحاراً سياسياً، لانه لا يوجد بديل عن المشروع الحالي، ولان المهلة الفاصلة عن تاريخ 19 حزيران لم تعد تسمح باستئناف النقاش مجدداً من نقطة الصفر.

وتوضح المصادر ان رئيس “القوات” سمير جعجع وافق على النسبية وفق 15 دائرة، في اعقاب خطاب الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي أبدى فيه الانفتاح على اي قانون انتخابي تتوافق حوله القوى السياسية، بعدما كان الثنائي الشيعي يتمسك في السابق بالنسبية على قاعدة الدائرة الواحدة او الدوائر الست، وهو الامر الذي لم يشجع “القوات” حينها على القبول بمبدأ النسبية الكاملة، مفضلة عليه “المختلط”.

وتابعت المصادر: “عندما بات موقف الثنائي الشيعي اكثر مرونة حيال مسألة الدوائر، وجد جعجع ان اللحظة باتت مؤاتية لملاقاته في مساحة مشتركة وتأييد النسبية في 15 دائرة، وبالتالي طلب من النائب جورج عدوان اطلاق المبادرة التوفيقية.”