إستخدم بجرمه مزرعة وفي جعبته عمليات إرهابية

تمكنت دورية تابعة لمديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة من توقيف اللبناني المدعو (ن. ج) الصادر بحقه بلاغ بحث وتحرّي، بجرم تهريب أشخاص مشبوهين من جنسيات مختلفة، مستخدماً في جرمه مزرعة يملكها في بلدة مجدل عنجر بقضاء زحلة. وفي حقّ الموقوف أحكام سابقة في قضية الانتماء الى تنظيمات إرهابية، وعمليات خطف ، وتجارة الأسلحة.

تمّ تسليم الموقوف الى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.