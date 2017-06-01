إستخدم بجرمه مزرعة وفي جعبته عمليات إرهابية

محلياتالخميس 01 حزيران 2017 إستخدم بجرمه مزرعة وفي جعبته عمليات إرهابيةتمكنت دورية تابعة لمديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة من توقيف اللبناني المدعو (ن. ج) الصادر بحقه بلاغ بحث وتحرّي، بجرم تهريب أشخاص مشبوهين من جنسيات مختلفة، مستخدماً في جرمه مزرعة يملكها في بلدة مجدل عنجر بقضاء زحلة. وفي حقّ الموقوف أحكام سابقة في قضية الانتماء الى تنظيمات إرهابية، وعمليات خطف ، وتجارة الأسلحة. تمّ تسليم الموقوف الى النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.كلمات مفتاحية:عمليات إرهابيةالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية