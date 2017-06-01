حمادة طمأن نقابة المعلمين أن الإمتحانات طبيعية وغير تعجيزية

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، مع وفد من نقابة المعلمين، ضم، النقيب نعمة محفوض والأمين العام للنقابة وليد جرادي والأعضاء، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق.

حمادة

وذكر محفوض ب”موضوع مشروع مرسوم لإستصدار براءة الذمة لصندوق التعويضات الذي يتوجب على المدارس الخاصة أن تحصل عليه، ومشروع آخر يتعلق بدوام عمل حادقات الأطفال”. فأكد الوزير حمادة أن “هناك ورشة قانونية متوقعة لإنجاز مثل هذه المشاريع الملحة وغيرها في مجلس النواب، إضافة إلى الموازنة عند فتح دورة إستثنائية”.

وعن موضوع الإمتحانات، طمأن حمادة النقابة إلى أن “كل الهواجس سوف يتم أخذها في الإعتبار لكي تكون لنا إمتحانات مقبولة وجدية وغير تعجيزية، وأن تبقى مرتبة لبنان كما كانت عليه في السابق، وأن تستمر قيمة الشهادة اللبنانية في المستوى المرموق الذي كانت عليه”.

وطالبت النقابة ب”أن تكون مشاركة كهيئة نقابية في كل لجان المناهج والمؤتمرات التربوية التي ينظمها المركز التربوي”، فأكد حمادة أنه سوف يعطي تعليماته بهذا الإتجاه.

محفوض

اثر الزيارة، قال محفوض للاعلاميين: “تابعنا مع معالي الوزير مشروعي مرسومين حول براءة الذمة ودوام حادقات الأطفال، وقد أكد لنا معالي الوزير أنهما أخذا طريقهما إلى مجلس الوزراء، كذلك فقد طرحت النقابة هواجسها كونها مستبعدة عن المؤتمرات التربوية وورش العمل التي ينظمها المركز التربوي، فأبدى الوزير اهتمامه بالموضوع وسوف يطرح الأمر في لقائه مع رئيسة المركز التربوي بهدف المشاركة. والموضوع الأهم هو الإمتحانات الرسمية التي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل، ونحن بإسم معالي الوزير والنقابة والروابط نوجه تحية إلى كل تلامذة لبنان ونؤكد بأن الإمتحانات طبيعية جدا وليس فيها ما يقلق التلامذة، وإن الوزير والمدير العام واللجان الفاحصة أخذوا في الإعتبار كل الظروف التي حدثت في الأشهر الماضية، وبالتالي فإن الإمتحانات سوف تراعي كل الظروف وكل أوضاع تلامذة في المدارس الرسمية والخاصة. ونحن نطمئن التلامذة والمرشحين إلى أن لا شيء غريب عنهم، وسوف نواكب كنقابة عملية الإمتحانات إلى جانب معالي الوزير والوزارة يوميا من خلال وجودنا مع الأساتذة في اللجان ووضع أسس التصحيح، ولن تكون هناك أسئلة تعجيزية بل أن الجميع يعمل لتكون لطلاب لبنان شهادة نفخر بمستواها”.

وفد تربوي شارك في دورة اساتذة الفيزياء في سويسرا

واستقبل الوزير حمادة، وفدا من اساتذة الثانويات الرسمية الذين شاركوا في دورة لأساتذة الفيزياء في مركز CERN في سويسرا، تمت بالتعاون بين الوزارة وكلية العلوم في الجامعة اللبنانية، وحضر اللقاء عميد الكلية السابق الدكتور حسن زين الدين، المدير العام للتربية فادي يرق، مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي ورئيسة دائرة الإمتحانات هيلدا الخوري.

وشرح العميد زين الدين “أهمية الأبحاث والفيزياء”، مشيرا إلى أن “العميد الجديد الدكتور بسام بدران سوف يتابع هذا البرنامج من التعاون المثمر”.

وتحدث الأساتذة المشاركون، فاعتبروا أن “مؤتمر CERN هو الأهم على مستوى الفيزياء في العالم”. وعرضوا “دور CERN كمختبر يعمل على اصطدام الجزيئات الصغيرة التي يصدر عنها ضغط كبير”.

كما عرضوا فيلما وثائقيا علميا ظهر فيه شاب لبناني متخرج من ثانوية غزير الرسمية يعمل باحثا في المركز.

وشدد الوزير حمادة على “ضرورة الإستمرار على هذا المستوى من خلال ورش العمل المشتركة بين التعليم الثانوي وجهاز الإرشاد والتوجيه والجامعة اللبنانية ومع المركز في سويسرا، لكي نستمر في النشاط العلمي البحثي على هذا المستوى العالمي”، وأكد على “التعميم والإفادة وتوسيع فريق العمل لكي يشارك الطلاب في هذه التظاهرة العالمية مع زملائهم”.

وأعطى حمادة تعلمياته لإنشاء أولمبياد الفيزياء.