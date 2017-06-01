هدفي الأساس بناء دولة قوية.. عون خلال إفطار بعبدا: إنجاز قانون انتخاب سيعيد الثقة للشعب اللبناني

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن الهدف الاساسي لهذا العهد هو بناء دولة قوية، مشيراً إلى أن الدولة القوية التي تتمتع بثقة المواطن هي الدولة الصادقة والتي تهتم بشؤون المواطن والوطن واقتصاده وسيادته.

عون وخلال إفطار في القصر الجمهورية، أكّد أن إنجاز قانون انتخاب في الايام المقبلة سيعيد التوازن والثقة للشعب اللبناني، لافتاً إلى أن الدولة لن تقوم الا اذا اجتمعت الارادات الطيبة ومعها النوايا الصافية واي تراجع هو فشل لنا جميعا ولتتقدم مصلحة الوطن على مصالحنا جميعاً.

واعتبر عون أن لبنان سقط في اتون حرب على مدى 15 عاما كلفته اغلى الاثمان، ويوم استلمت قيادة الجيش كان لبنان مشتتاً، مضيفاً: توجهت للعسكريين بالقول إما الوطن والهوية إما شهوداً للمرتزقة، ولبنان والهوية هو الخيار الذي رسم حيلاتي السياسية.

واعتبر أن لبنان هذه المرة استطاع ان يحمي نفسه لأن ذاكرتنا التي حملت الاحداث اعطتنا المناعة وان وحدتنا هي الاساس، وتابع: من غير المسموح ان نسمع اصواتاً تهدد بالعودة الى الحرب عند كل استحقاق، وعلى ذاكرتنا ان تبقى حية، وسنوات من الحرب مع الخارج ولا ساعات في الداخل.

ورأى عون أن دور لبنان يبرز اليوم بمجتمعه التعددي الذي يجمع كل الاديان والمذاهب ما زال محافظاً عن امنه، وهو نموذج لكل المجتمعات وارضه ليست للصراع، بل للقاء والتفاعل والحوار، وهو الابرز والاحق ليكون مركزا لحوار الاديان.

عون رحّب بالحضور قائلاً: أهلا بكم في بيتكم، هذا البيت اريده بيتاً لكم جميعا.

من جهته، أكتفى رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى مغادرته القصر الجمهوري بالقول “كل شيء منيح”.

بدوره، قال الرئيس سعد الحريري:”لقد اتفقنا على كادر القانون الانتخابي وهناك لجنة ستتولى التفاصيل والأمور النهائية”.

وأوضح “أن الأجواء بين الرئيسين عون وبري كانت ايجابية”.

وتابع: “اتفقنا على النسبية في 15 دائرة أما الاتفاق على التفاصيل فستنجز قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي”.

وفي هذه الأثناء يجتمع الرئيس عون مع النائب وليد جنبلاط.

وقد شارك في الإفطار الرئاسي رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وعدد كبير من الوزراء والنواب، وكبار رجال الدين، ورؤساء سابقين وعدد كبير من الفاعليات والشخصيات السياسية.

وقد سبق الإفطار إجتماع ثلاثي ضم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة للبحث في مستجدات قانون الإنتخاب، وكان عون وقّع مرسوم عقد استثنائي من 7 إلى 20 حزيران بإقرار قانون الانتخاب.