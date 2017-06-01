موسكو شنت غارات على مقاتلين من “داعش” يفرون من الرقة

أعلنت وزارة الداخلية الروسية شن سلسلة من الغارات على مقاتلين من تنظيم “داعش” خلال فرارهم من معقلهم في الرقة بشمال سوريا في وقت يتقدم مقاتلون عرب وأكراد مدعومون من واشنطن على جبهات عدة ضمن العملية العسكرية الجارية للسيطرة على المدينة.

وتابعت الوزارة في موسكو أن المقاتلات الروسية شنت غارات على قوافل لمقاتلي التنظيم خلال فرارها من الرقة باتجاه تدمر إلى الجنوب في 25 أيار الماضي وليل 29 الى 30 منه، لافتة إلى أن الغارة الثانية دمرت عشرات العربات والشاحنات الصغيرة وأدت الى مقتل العديد من الجهاديين.

وكانت موسكو قد أعلنت الأربعاء عن إطلاق 4 صواريخ عابرة للقارات من غواصة وفرقاطة حربية في البحر المتوسط على جهاديين اقتربوا من تدمر قادمين من الرقة.

كما تمكن مقاتلون عرب تدعمهم واشنطن وينضوون في إطار “قوات النخبة السورية” التابعة لتيار الغد السوري الذي يرئسه الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد الجربا، من الاقتراب من الرقة من جهة الشرق.