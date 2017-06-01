موسكو تطرد دبلوماسيين من إستونيا وتمهلهما 5 أيام لمغادرة البلاد

أعلنت الخارجية الروسية عن أن موسكو طردت اثنين من دبلوماسيي إستونيا وأمهلتهما 5 أيام لمغادرة البلاد، ردا على طرد إستونيا دبلوماسيين روسيين، وفق مبدأ التعامل بالمثل.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية في أعقاب استدعاء السفير الإستوني لدى موسكو:” سُلم مسؤول البعثة الدبلوماسية (السفير) الإستوني مذكرة أُعلن فيها أنه كرد على خطوة تالين الاستفزازية، اتخذ قرار بأن القنصل العام لإستونيا في مدينة بطرسبورغ، ياأنوسا كيريكماي ومدير المكتب القنصلي في مدينة بيسكوف التابع للقنصلية العامة في بطرسبورغ، كاترين كاناريك شخصان غير مرغوب بوجودهما على الأراضي الروسية”.

وأشار البيان إلى أن على الدبلوماسيين المذكورين مغادرة الأراضي الروسية في موعد أقصاه 5 أيام من تاريخ اليوم، في الوقت ذاته قالت وزارة الخارجية الروسية إن طرد استونيا للدبلوماسيين الروس يعتبر عملا غير ودي وليس له أي مبرر.

ويأتي هذا الرد الروسي بعد أن قامت السلطات الإستونية أمس بتوجيه إشعار إلى القنصلية الروسية في مدينة نارفا الإستونية تطلب فيه من القنصل العام، دميتري كازينوف والقنصل أندريي سورغايف ، مغادرة الأراضي الإستونية دون إبداء أي أسباب أو دوافع وراء هذا الطلب.

هذا وصرح السفير الروسي لدى استونيا، الكساندر بيتروف، بأن الدبلوماسيين الروسيين اللذين طلبت منهم السلطات الاستونية المغادرة قدما الكثير خلال عملهما في قنصلية روسيا بمدينة نارفا من أجل تحسين وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.