أبو ردينه: مطالب نتنياهو تكريس للإحتلال وتقويض للسلام

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه ، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرفوضة، ولن تؤدي إلى سلام قائم على أساس الشرعية العربية والدولية.

جاء ذلك ردا على بنيامين نتنياهو ، الذي طالب باستمرار السيطرة العسكرية في الضفة الغربية في حال تحقيق أي اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل.

وقال أبو ردينه: “تصريحات نتنياهو، هي تكريس لأسباب الصراع المستمر، لأن السلام والأمن لن يتحققا إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعلى رأسها القدس الشرقية”.

وأكد الناطق باسم القيادة الفلسطينية، على “أننا لن نقبل بأي اتفاق يبقي أي جندي إسرائيلي على أرض دولة فلسطين المستقلة”.

واعتبر القيادي الفلسطيني أن “هذه المطالب بمثابة شروط مرفوضة، وتشكل تحديا للمجتمع الدولي، وأن إسرائيل غير جادة لتسهيل مساعي صنع السلام التي تقودها الإدارة الأمبركية”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد رفضه “تقاسم مدينة القدس مع أحد”، وكشف عن مساعدات عسكرية إضافية تعهد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء زيارته للمنطقة.

وأشار إلى أنه “وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة لا يوجد تعهد أمريكي للفلسطينيين بنتائج للمفاوضات، ما يعني أن سقف توقعات الفلسطينيين سينخفض، وبالتالي فهنالك فرصة لنجاح المفاوضات بهذا الإطار”.