أسرار الصحف ليوم الخميس 1 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

يستغرب أهالي قرى شرق صيدا كيف أن الدائرة الانتخابية صيدا – جزين لم تشملهم فيما يشكلون صلة الوصل الجغرافية.

بعد انكار “سوكلين” أنها باعت مقتنيات للشركة الجديدة المتعهدة النفايات في بعبدا والمتن، شوهدت شاحناتها وقد غطى الأبيض شعارات “سوكلين” فيما استمر العمال بارتداء اللباس الأخضر للشركة وعليه العلامة التجارية نفسها.

استغربت الأوساط الإعلامية مضمون قرار قضائي بمنع التعرّض لأحدهم فيما لم يحقق القضاء في الشريط المسرّب واذا كان مقصوداً أم مسروقاً.

لم يرشح عن زيارة وفد حزبي الى مؤسسة أمنية سوى الإطراء والإشادة بعملها.

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يقال – المستقبل

إنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي رفض رفضاً باتاً اقتراح تخفيض عدد النواب من 128 إلى 108 لأسباب عديدة أبرزها أن الموافقة على هذا الاقتراح تعني حرمان العلويين من التمثيل النيابي.

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أسرار الجمهورية

سُئل رئيس حزب بارز عن مآل الأزمة الراهنة فقال: «شعاري اليوم» إشتدي يا أزمة تنفرجي».

أبلغ قطب نيابي زملاء له في كتلته «أننا نتمنى ألّا نصل الى لحظة نضرب فيها يدنا على الطاولة وبقوة».

تجري إتصالات بعيدة من الأضواء بين قياديِّين من حزب مسيحي وآخرين من حزب كبيرفي «8 آذار».



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أسرار اللواء

غمز : علّق مرجع مهضوم على كلام الوزير باسيل في البقاع عن ان التيار الوطني يشكل «القوة الشيعية الثالثة»: عيش كتير… بتسمع كتير!

همس : أكد نائب في كتلة «المستقبل» ان التأويلات والتفسيرات الدستورية التي اشار اليها البيان الاسبوعي للكتلة ليس المقصود به الرئيس نبيه بري الحريص على الالتزام بالدستور نصاً وروحاً!

لغز : طلب مرجع كبير اعداد تقارير عن ردود الفعل الاقتصادية والامنية في حال فشل محاولات الاتفاق على قانون انتخاب جديد.. وبالتالي الاضطرار الى تأجيل الانتخابات الى العام المقبل!

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