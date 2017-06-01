بالفيديو: هجوم على منتجع بالعاصمة الفلبينية مانيلا و”داعش” يتبنى

ذكرت وسائل إعلام فلبينية محلية أن دوي انفجارات و إطلاق نار سمع في منتجع ترفيهي في العاصمة مانيلا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) وانتشر أفراد مسلحون من الشرطة في الموقع. ولم يمض وقت طويل حتى تبنى داعش الهجوم على المنتجع.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المنتجع القريب من مطار المدينة وتتصاعد من مبنى فيه أعمدة الدخان.

وقال مصدر في أحد المنتجعات إن الموظفين يتم إجلاؤهم ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل. وقال إن الشرطة تسيطر على الوضع بالكامل حاليا.

من جهتها قالت القوات المسلحة الفلبينية إن الشرطة تسيطر بالكامل على الموقف في حادث بمنتجع ترفيهي في العاصمة مانيلا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) وإن الجيش يراقب الموقف.

وقال إيان مانالو المتحدث باسم مكتب الإطفاء إن حريقا يستعر في الطابق الثاني من مبنى ريزورتس وورلد.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود مسلحين داخل المبنى وسماع دوي طلقات نارية وانفجارات. ولم تدل الشرطة بتفاصيل بعد.

وقال ريستيتوتو باديلا المتحدث باسم الجيش “نحن نراقب الموقف. الشرطة تسيطر على الوضع. سوف نصدر بيانا عندما تكتمل لدينا صورة الواقعة”.