Twiplomacy… البابا فرنسيس يتصدّر قائمة “تويتر”

حاز حساب العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في “تويتر” على المرتبة الأولى بين قادة العالم في عدد “إعادة التغريد”، حسب دراسة بعنوان “Twiplomacy” أو “دبلوماسية تويتر” التي أجرتها شركة “بورسون مارتستيلر” للاتصالات.

وقد يكون الملك سلمان تفوق على الرئيس دونالد ترامب في عدد إعادة التغريد، لكن من ناحية عدد التغريدات فلا مجال للمنافسة بينهما، إذ غرد العاهل السعودي 10 مرات فقط خلال الفترة التي غطتها الدراسة من نيسان 2016 إلى 20 أيار 2017.

ورغم العدد القليل لتغريدات الملك سلمان، حظيت كل واحدة من هذه التغريدات الـ10 بأكثر من 147 ألف إعادة تغريد في المعدل، مقارنة مع 13,100 إعادة تغريد لترامب، وفقا للدراسة، وهي السادسة التي أجرتها الشركة.

واستندت الدراسة على تحليل 856 حساباً رسمياً وشخصياً على “تويتر” للقادة في 178 بلداً.

وتعتبر إعادة التغريدات واحدة فقط من مقاييس التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتفوق الرئيس ترامب في المقاييس الأخرى.

ووجدت الدراسة أن ترامب قد يكون أكثر زعيم في العالم يحظى بمتابعة عبر “تويتر” حتى آب.

ويتصدر البابا فرنسيس القائمة حالياً بـ 33.7 مليون متابع على حساباته بتسع لغات.

ويتأخر عنه ترامب بنحو 3.5 ملايين متابع، إلا أن حسابه نما بمعدل 5.7 في المئة شهرياً خلال الانتخابات الأميركية، وفي الفترة الأولى من رئاسته ما يضعه على طريق التفوق على البابا، بحسب التقرير.

وجاء في المرتبة الثالثة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي بنحو 30 مليون متابع.