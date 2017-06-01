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اللقاء الثلاثي في إفطار بعبدا سيسهّل الإعلان عن فتح دورة إستثنائية

أبلغت مصادر وزارية أن اللقاء الثلاثي الذي سيجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ، قبيل إفطار بعبدا اليوم الخميس أو بعده، سيشكل مناسبة للبحث في تفاصيل قانون الإنتخاب .

ولفتت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن هذا اللقاء الثلاثي سيدفع لتسهيل الإعلان عن فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، لإزالة التباينات الدستورية الحاصلة بين الرئاستين الأولى والثانية. ي وقت توقعت مصادر قيادية في “تيار المستقبل” فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب بعد الإفطار الرئاسي .

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المصدر:
السياسة الكويتية

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