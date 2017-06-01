الراعي: علينا الصمود والمحافظة على وجودنا وتاريخنا

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر الخميس في الصرح البطريركي في بكركي وفدا من منطقة بشري ودير الاحمر وبتدعي ونيحا برئاسة باتريك الفخري.

ودعا الراعي الى الصمود في ارضهم على رغم كل الصعوبات ولا سيما بعد المرور بظروف أحلك وأصعب أيام المماليك والعثمانيين، ولم يكن يحق للمسيحيين والموارنة ما يحق لغيرهم ومنعوا من حقوقهم، مشددا على “ضرورة الصمود والمحافظة على الوجود والتاريخ لأننا كلنا احفاد من صمد حيث ان حياتنا بدأت من أجدادنا، وهذا وطننا ويجب علينا المحافظة عليه وعلى حقوقنا”.

وأشار إلى ضرورة تشجيع الأولاد على الدخول في مؤسسات الدولة والجيش والقوى الامنية ليكون القرار قرارهم.