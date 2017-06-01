الأسطول الروسي عدد سفنه الحربية في البحر الأبيض المتوسط

رفع الأسطول الروسي عدد سفنه الحربية الناشطة في البحر الأبيض المتوسط إلى 15 سفينة حسب ما أفاد المكتب الصحافي التابع لأسطول البحر الأسود الروسي.

وكانت قيادة الأسطول البحري الروسي أعلنت في وقت سابق أن المجموعة العملياتية الدائمة للأسطول الروسي في المتوسط تضم نحو 10 سفن وقطع بحرية، منها الفرقاطتان “الأميرال غريغوروفيتش” و”الأميرال إيسين” المزودتان بصواريخ “كاليبر” المجنحة، كما انضمت إلى المجموعة مؤخرا الغواصة “كراسنودار” المزودة بصواريخ “كاليبر” أيضا.

ومن الجدير بالذكر أن سفينة وغواصة حربيتان روسيتان موجودتان في البحر المتوسط أطلقتا في 30 أيار، 4 صواريخ مجنحة من طراز “كاليبر” على مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي قرب تدمر وسط سوريا، حيث أصابتا جميع الأهداف، وكانت فرقاطة “الأميرال غريغوروفيتش” كانت قد أطلقت صواريخ مجنحة على مواقع للإرهابيين في سوريا في تشرين الثاني الماضي.

يذكر أن البحرية الروسية أطلقت صواريخ مجنحة من الغواصات لأول مرة في تشرين الثاني عام 2015، عندما وجهت الغواصة “روستوف” ضربات إلى مواقع “داعش” بصواريخ “كاليبر” من حوض البحر الأبيض المتوسط.