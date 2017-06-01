الحريري: لن نقبل بترك النفايات على الطرقات

شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على اهمية اجتماعات اللجنة التنفيذية لتنسيق الخدمات الضرورية في تحديد المشاكل والمطالب ووضع البرامج الزمنية والتنفيذية لحلها بما يساعد في تسريع المعالجات المطلوبة وقال: كما قلت مرارا، الهدف من هذه الاجتماعات واضح، وهو الاطلاع على مشاكل ومطالب المدن والقرى في كافة المحافظات ووضعها على سكة المعالجة الصحيحة.

وأضاف خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع الذي انعقد بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي وخصص لمحافظة جبل لبنان – قضاء بعبدا، لن نقبل بترك النفايات على الطرقات دون معالجة كما كان يحصل في السابق، بعض البلديات قالت ان بإستطاعتها حل هذه المشكلة وقد منحناها الوقت الكافي، ووزارة الداخلية ارسلت منذ اربعة اشهر كتبا في هذا الخصوص ولم تتلقَ أي جواب من احد حتى الان. هناك دفتر شروط وهو سيحول الى مجلس الوزراء وعندما يصل الى المجلس سنتخذ القرار لاننا لن نقبل ان تبقى النفايات منتشرة على الطرقات، وسيتم انشاء مصانع ذات مستويات فنية عالية ونستعين بكبار الاستشاريين لمتابعة عمل هذه المصانع، وانتم كاتحادات وبلديات عليكم مساعدة الدولة في هذا الاطار.

ثم استكمل الاجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني بعد مغادرة الرئيس الحريري وحضره أيضا ممثلا رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ فادي فواز المستشار للشؤون الإنمائية والمهندس محمد عيتاني مقرر اللجنة، محافظ جبل لبنان بالوكالة الاستاذ منصور ضو، رؤساء البلديات والإتحادات المعنية، ممثلون عن وزارات الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الزراعة، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، الإتصالات، التربية والتعليم العالي، الثقافة، البيئة، الشؤون الإجتماعية، مجلس الإنماء والإعمار، المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات وممثلون عن وزراء الدولة لشؤون النازحين والتنمية الإدارية وشؤون التخطيط، وعن وزارة السياحة، وزارة الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للدفاع. وقد حضر رؤساء اتحاد بلديات المتن الاعلى، بلديات الضاحية الجنوبية، بلديات ساحل المتن الجنوبي، وبلديات ارصون، الخريبة، الشبانية، العربانية – الدليبة، القرية، القصيبة، القلعة – الكنيسة، بتخنيه، بزبدين – بعلشميه، جوار الحوز، جورة ارصون، حاصبيا، حمانا، دير الحرف، رأس الحرف، رويسة البلوط، شويت، قبيع، قرطاضة، قرنايل، كفرسلوان، الغبيري، برج البراجنة، حارة حريك، تحويطة الغدير- الليلكي- المريجة، الحازمية، الشياح، عاريا، الحدث- سبنيه- حارة البطم، العبادية، الهلالية، بسابا، بطشيه- المرداشة، بعبدا- اللويزة، فالوغا، الخلوات، كفرشيما، وادي شحرور العليا والسفلى، وحارة الست.

وشملت مواضيع البحث الصرف الصحي، مجرى نهر الغدير، محطة التكرير في الغدير، التخطيطات والاوتوسترادات والطرقات العامة والداخلية، طريق الاوزاعي- المطار، ميناء الهادئ، الطريق السريع، مطمر الكوستا برافا، ومشكلة النفايات والمكبات العشوائية، الاحراش والغابات، انارة الطرقات العامة، اقنية المياه، التعديات، محولات الكهرباء، المدارس والمهنيات، فروع للجامعة اللبنانية، دعم المستشفيات الحكومية والمستوصفات، ومراكز معالجة مدمني المخدرات، مبنى للامن العام والنفوس ومراكز للدفاع المدني ومراكز للانقاذ البحري وغيرها من المواضيع التي تهم القضاء.

وتمّ إقتراح تكثيف حلقات النقاش حول القطاعات الخدماتية للمحافظة بالتعاون مع الوزارات المختصة والإدارات الرسمية وكل من له صلة من أجل التوصل إلى مخطط توجيهي عام يشمل جميع المعطيات والمعوقات وإيجاد مصادر التمويل من أجل تنفيذ هذه المشاريع ضمن جدول زمني منظّم وحسب الأولويات وإقتراح خطة عمل وآلية للمراقبة وحسن التنفيذ.

وسترفع اللجنة توصياتها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الأستاذ غسان حاصباني ليُصار إلى متابعة تنفيذها عبر إجتماعات تنسيقية أخرى قبل 17 حزيران 2017 ليتمّ عرض الموضوع على دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة إجتماعها المقبل مع محافظة النبطية ومن ثم المناطق الأخرى.