الأيوبي التقى جعجع: التعاون مع القوات يأتي في سياق تعزيز العيش المشترك ورفع مستوى الانماء

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفداً من قيادة التحالف المدني الإسلامي في لبنان، في حضور مستشار رئيس الحزب للعلاقات الخارجية ايلي خوري ونائب منسق القوات في طرابلس كميل العمّار.

عقب اللقاء، وضع أمين عام التحالف المدني الإسلامي أحمد الأيوبي الاجتماع في إطار “التشاور في التطورات الجارية على الساحتين اللبنانية والعربية وكانت مناسبة لتقويم التعاون القائم بين التحالف المدني الإسلامي وحزب القوات اللبنانية في طرابلس وسائر المناطق”.

وأوضح الأيوبي “ان التعاون مع القوات يأتي في سياق تعزيز التماسك الوطني والعيش المشترك ورفع مستوى الانماء في المناطق اللبنانية بحيث أكدنا ان التحالف يحمل مشروع استنهاض إسلامي وطني يحفظ الحقوق ويؤمن المساواة ويكافح الفساد”.

وقال الأيوبي:” لقد أكّدنا للدكتور جعجع تمسكنا بقانون انتخابي يعزز الوحدة الوطنية ولا يكون عامل تفريق بين اللبنانيين، ونحن مستبشرون بترشيح ابن طرابلس ايلي خوري عن المقعد الماروني في طرابلس لأن من شأن وصوله الى البرلمان أن يُعطي اندفاعة ايجابية لقضايا المدينة وأن يعزز قيم الشراكة والعيش المشترك…”