مستوى “تاريخي” لتراجع البطالة في ألمانيا

تراجعت نسبة البطالة في ألمانيا إلى 5.7 في المائة في أيار، في ما يشكل مستوى تاريخيا جديدا منذ إعادة توحيد البلاد، ويؤكد على متانة سوق العمل في الاقتصاد الأول في العالم، بحسب بيانات نشرت الأربعاء.

ونشرت وكالة الوظائف هذه البيانات المعدلة موسميا.

في نيسان الماضي، بلغت نسبة البطالة بحسب الأرقام المعدلة موسميا 5.8 في المائة كما في آذار، بحسب بيان الوكالة.

ورحب رئيس الوكالة ديتليف شيله بالأرقام قائلا إنه في سياق اقتصادي مؤات تسجل سوق العمل نموا جيدا وقد تراجع عدد العاطلين عن العمل بشكل أكبر في أيار.

تعتمد وكالة الوظائف الألمانية تعريفا ضيقا لمفهوم البطالة أكثر من المكتب الأوروبي للإحصاءات “يوروستات” الذي ينشر الأربعاء أرقام البطالة لشهر نيسان الماضي في منطقة اليورو.

يستند “يوروستات” الذي أعلن أن نسبة البطالة بلغت 6.7 في المائة في ألمانيا في آذار، على تعريف المكتب الدولي للعمل للبطالة، ولا يشمل بالتالي العاطلين عن العمل الذين يعملون ولو لساعة على الأقل في الأسبوع.