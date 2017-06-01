بالفيديو والصورة: “مبارح شفناك… اليوم كمشناك”..

بعد ان نشرت غرفة “التحكم المروري” الأربعاء عبر صفحتها على “تويتر” فيديو لسيارة “فان” مخالفة، وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: “كنت تسبّبتَ بتصادم، وعرّضت حياة المشاة للخطر، ما رح ننتظر الإصابات لنقول كفانا بقى.. شفناك!!! وانتظر المحضر”، تم حجز الفان المخالف من قبل مفرزة سير الضاحية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

كنت تسببت بتصادم وعرضت حياة المشاة للخطر ، ما رح ننتظر الاصابات لنقول #كفانا_بقى … شفناك !!! وانتظر المحضر pic.twitter.com/0lSp3Y0ubm — التحكم المروري (@tmclebanon) May 31, 2017