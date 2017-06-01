جنبلاط يتحسّر على الـfettuccini: نحن في بعبدا وليس روما

نشر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع “تويتر” صورة لعشاء، مرفقة بعبارة: “يا ترى هل سيكون طبق الـfettuccini ضمن افطار الرئاسة .لا اعتقد وحتىclark gabel غائب . نحن في بعبدا وليس روما”.

يا ترى هل سيكون طبق الfettuccini ضمن افطار الرئاسة .لا اعتقد وحتىclark gabel غائب .نحن في بعبدا وليس روما pic.twitter.com/IglDYKyi4N — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 1, 2017