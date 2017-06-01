جنبلاط: تبليط البحر من اختصاص سوليدار

غرّد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط على حسابه عبر “تويتر”: “ان تبليط البحر من اختصاص سوليدار. الافضل قبل الانفعال سؤال ابراهيم حزبون خبير الافلالك لمعرفة الكوكب المناسب للتبليط”.

كلام جنبلاط أتى بعد كلمة الرئيس سعد الحريري والذي قال: “انا سعد رفيق الحريري لم آتِ لأستفيد من منصب، ومستعدّ ان أعطي كما أعطى رفيق الحريري ويلي مش عاجبوا روح بلط البحر”.