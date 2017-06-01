جنبلاط: تبليط البحر من اختصاص سوليدار

محلياتالخميس 01 حزيران 2017 جنبلاط: تبليط البحر من اختصاص سوليدارغرّد رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط على حسابه عبر “تويتر”: “ان تبليط البحر من اختصاص سوليدار. الافضل قبل الانفعال سؤال ابراهيم حزبون خبير الافلالك لمعرفة الكوكب المناسب للتبليط”.كلام جنبلاط أتى بعد كلمة الرئيس سعد الحريري والذي قال: “انا سعد رفيق الحريري لم آتِ لأستفيد من منصب، ومستعدّ ان أعطي كما أعطى رفيق الحريري ويلي مش عاجبوا روح بلط البحر”. ان تبليط البحر من اختصاص سوليدار.الافضل فبل الانفعال سؤال ابراهيم حزبون خبير الافلالك لمعرفة الكوكب المناسب للتبليط pic.twitter.com/H0t9oLnuvH— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 1, 2017كلمات مفتاحية:جنبلاطالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية