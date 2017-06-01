بالصور: زوجان مطلوبان للقضاء… بلّغ عنهما

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على اشارة القضاء المختص صورتي زوجين مطلوبين للقضاء.

وتطلب من الذين يشاهدونهما أو لديهم أي معلومة عنهما أو عن مكان وجودهما، الإتصال بمخفر حارة صيدا في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 720095/07 او باقرب مركز عسكري، للإدلاء بما لديهم من معلومات.