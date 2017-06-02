المشنوق اكد لعون ان لا امكان لإجراء الانتخابات حتى ربيع العام 2018

سلكت الأجواء الانتخابية، قبل ساعات من إفطار القصر الجمهوري، منحى إيجابياً عكسه وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه الرئيس ميشال عون “الذي سيكون مطمئناً للبنانيين”. وشدد المشنوق على أن “الأجواء للمرة الأولى جدية”. وستشكل هذه الأجواء والإفطار مناسبة لتمهيد الطريق أمام قانون للانتخاب، بعد ترميم العلاقة بين عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري واحتواء الكباش بينهما في شأن فتح العقد الاستثنائي للمجلس النيابي.

وعلمت “الحياة” ان المشنوق كان صريحاً خلال اللقاء وأكد لعون ان الانتخابات تحتاج الى وقت لتدريب الناس عليها، وان لا امكان لاجرائها حتى ربيع العام 2018. وذكر ان عون قال كلاماً ناعماً.

وفي سياق الاتصالات التي سبقت الافطار، التقى رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري في وزارة الخارجية وبحثا في تطورات قانون الانتخاب.