توقيف سارق سيارات في بعبدا

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة أنه “بتاريخ 1/6/2017 ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات، تمكنت دورية من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرم سرقة سيارات، وذلك في بعبدا، وهو: ع. ع. ( مواليد عام 1970، لبناني).

وقد تبيّن أن بحقّه /3/ مذكرات توقيف ومذكرة إلقاء قبض وخلاصة حكم، بجرائم: سرقة سيارات، إحتيال وتزوير واستعمال مزوّر، وشيكات من دون مؤونة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.