مصادر بعبدا: لولا التفاهم على قانون الانتخاب لما وقع عون مرسوم فتح الدورة الاستثنائية

علمت “الديار” ان اتصالات حثيثة جرت طوال مساء الأربعاء على خط بعبدا تولتها اكثر من جهة سياسية، افضت الى اقناع رئيس الجمهورية ميشال عون بالقيام بهذه المبادرة اتجاه “عين التينة”، خصوصا ان ثمة التزاماً مسبقاً من قبل الرئاسة الاولى بفتح الدورة الاستثنائية، وارفقت هذه “النصيحة” بتلميحات عن احتمال مقاطعة رئيس مجلس النواب بري للافطار في حال لم تبادر بعبدا باتخاذ “خطوة” ايجابية… في المقابل اشارت اوساط مقربة من بعبدا الى ان الرئيس لم يخضع لاي ضغوط، وتوقيعه على فتح دورة استثنائية جاء وفق قناعاته، ولولا حصول تفاهم على القانون الانتخابي خلال الساعات القليلة الماضية لما وقع الرئيس الذي حرص خلال اللقاء الثلاثي على التأكيد بان تحديد موعد السابع من الجاري لعقد الجلسة ليس من باب “المزايدة” على احد، وانما لاعطاء الفرصة الكافية للاطراف السياسية لاستكمال ما تبقى من تفاصيل متعلقة بالقانون، واعطاء مجلس الوزراء الوقت الكافي لدراسته قبل احالته الى المجلس النيابي.