الشرطة البريطانية نشرت صورا جديدة لمنفذ اعتداء مانشستر

نشرت الشرطة البريطانية امس صورا جديدة للانتحاري منفذ اعتداء مانشستر الذي اوقع 22 قتيلا الاسبوع الماضي، مؤكدة في الوقت نفسه احراز “تقدم كبير” في التحقيق ووجهت نداء جديدا للشهود للتقدم بافاداتهم.

وأعلن المحققون في بيان ان “سلمان العبيدي غادر بريطانيا في 15 ايار وعاد في 18 من الشهر نفسه”.

واعلنت “وكالة فرانس برس” ان “العبيدي كان متواجدا في ليبيا قبل أيام من الاعتداء” .

وكانت الشرطة الالمانية اعلنت انه توقف لفترة وجيزة في مطار دوسلدورف آنذاك.

وأوضح احد مسؤولي شرطة مانشستر راس جاكسون انه”اشترى مكونات القنبلة بعد عودته.

لكن الشرطة تريد تحديد ما إذا كان يملك بعض مكونات القنبلة قبل مغادرته البلاد.

ويشمل التحقيق ايضا حي راشهولم في جنوب شرق مانشستر حيث اوقف رجل الجمعة في 26 ايار الماضي.

وقال جاكسون :”من الضروري ان نفهم لماذا توجه العبيدي الى هناك وإلى من تحدث في الايام الاخيرة قبل الاعتداء”.