خمسيني يغتصب أطفالاً داخل محل للألبسة في النبطية

تمكنت شعبة المعلومات من توقيف المدعو م. ز. (مواليد عام 1962، لبناني) داخل محله المخصّص لبيع الألبسة، والكائن في مدينة النبطية، لإقدامه بتواريخ سابقة على الإعتداء جنسيّاً على 11 طفلاً قاصراً.

وبالتحقيق الشفهي مع المعتدي، اعترف بإعتدائه على الأطفال.

تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين، ولا سيما الأهل منهم عدم التردّد في الابلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، وعدم السكوت عنها أو التستر عليها للتخفيف من خطورتها، لأن من شأنها أن تجعل المعتدين يتمادون في جرائمهم ويكررونها وبخاصةٍ بحق الأطفال.