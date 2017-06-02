كيروز بحث مع زواره في مسألة تعديل بعض مواد قانون البلديات

استقبل النائب ايلي كيروز في مكتبه في طبرجا رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس محمد السعودي، يرافقه رئيس بلدية عين الدلب داني جبور ورئيسة المصلحة الإدارية والمالية في بلدية صيدا زهرة دَرَزي، في حضور منسق القوات اللبنانية في صيدا الزهراني إدغار مارون. وجرى التداول في مسألة تعديل بعض مواد قانون البلديات بما يساهم في تحسين الأداء البلدي وتسهيل المعاملات الإدارية والمالية للمواطنين.